Илон Маск отказался покупать «Манчестер Юнайтед»

Американский миллиардер Илон Маск не собирается покупать «Манчестер Юнайтед». Он назвал шуткой свое недавнее сообщение в социальных сетях о том, что заинтересован в приобретении английского топ-клуба.

«Это была шутка. Я не собираюсь покупать никакие спортивные команды», - говорится в социальных сетях Илона.

В настоящий момент владельцами «красных дьяволов» является семья Глейзеров.

В новом сезоне английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» потерпел уже два поражения. Команда Эрика тен Хага уступила «Брайтону» (1:2) и «Брентфорду» (0:4). В следующем матче «красные дьяволы» встретятся с «Ливерпулем».