«Челси» сделает новое предложение по Обамеянгу

Лондонский «Челси» не собирается сворачивать переговоры по трансферу нападающего каталонской «Барселоны» Пьера-Эмерика Обамеянга. Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, на этой неделе представители английского клуба проведут новый раунд переговоров с «сине-гранатовыми». Лондонцы предложат каталонцам некую сумму отступных, которая пока не раскрывается.

Обамеянг связан контрактными обязательствами с «Барселоной» до середины 2025 года. В прошедшем сезоне африканский нападающий принял участие в 24 поединках, в которых записал на свой счет 13 забитых мячей.