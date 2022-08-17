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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» сделает новое предложение по Обамеянгу

 
17 Августа 2022 • 08:24 Комментировать

Лондонский «Челси» не собирается сворачивать переговоры по трансферу нападающего каталонской «Барселоны» Пьера-Эмерика Обамеянга. Об этом посредством своих социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, на этой неделе представители английского клуба проведут новый раунд переговоров с «сине-гранатовыми». Лондонцы предложат каталонцам некую сумму отступных, которая пока не раскрывается.

Обамеянг связан контрактными обязательствами с «Барселоной» до середины 2025 года. В прошедшем сезоне африканский нападающий принял участие в 24 поединках, в которых записал на свой счет 13 забитых мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг Трансферы футбола - лето 2022
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