Фофана сообщил «Лестеру» о желании перейти в «Челси»

Французский защитник Уэсли Фофана намерен сменить клубную прописку этим летом. Как информирует The Guardian, 21-летний футболист стремится к трансферу в лондонский «Челси».

Согласно сведениям источника, талантливый игрок уже уведомил боссов «Лестера» о желании переехать на «Стэмфорд Бридж». Кроме того, Фофана выразил недовольство, что «лисы» требуют за него слишком большие деньги, чем могу отбить интерес «пенсионеров». «Лестер» планирует выручить с продажи защитника порядка 100 миллионов евро.

В минувшем сезоне Уэсли провел 12 матчей за нынешний клуб и отметился одним забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.