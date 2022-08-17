Салах пожертвовал 150 тысяч евро на ремонт церкви

Звездный нападающий Мохамед Салах, выступающий в чемпионате Англии за «Ливерпуль», пожертвовал часть своих финансов на реконструкцию церкви у себя на родине – в Египте. Об этом сообщили журналисты The National.

Согласно сведениям источника, футболист перевел на восстановление церкви порядка 150 тысяч евро. Здание будут ремонтировать после возгорания кондиционера. Из-за пожара погиб по меньшей мере 41 человек, десятки оказались в больнице.

Напомним, что этим летом 30-летний египтянин подписал новое трудовое соглашение с мерсисайдцами. В стартовавшем сезоне АПЛ Мохамед забил один гол в двух встречах.