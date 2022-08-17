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Стало известно, почему Роналду не может уйти из «Манчестер Юнайтед»

 
17 Августа 2022 • 06:59 Комментировать

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду пытается добиться ухода из «Манчестер Юнайтед». Однако один из совладельцев манкунианского клуба выступает категорически против трансфера 37-летнего голеадора. Речь идет о Джоэле Глейзере.

По информации Manchester Evening News, Глейзер считает продажу Роналду нерациональной, поскольку в команде нет ему достойной замены. Джоэль намерен удержать Криштиану, пока на «Олд Траффорд» не найдется ему достойная замена.

Сам же Криштиану неустанно заявляет о желании покинуть «Юнайтед». Форвард недоволен трансферной кампанией клуба, а также тем, что «красные дьяволы» не выступят в новом розыгрыше Лиги чемпионов.

У Роналду есть всего два варианта продолжения карьеры

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2022
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