Стало известно, почему Роналду не может уйти из «Манчестер Юнайтед»

Звезда мирового футбола Криштиану Роналду пытается добиться ухода из «Манчестер Юнайтед». Однако один из совладельцев манкунианского клуба выступает категорически против трансфера 37-летнего голеадора. Речь идет о Джоэле Глейзере.

По информации Manchester Evening News, Глейзер считает продажу Роналду нерациональной, поскольку в команде нет ему достойной замены. Джоэль намерен удержать Криштиану, пока на «Олд Траффорд» не найдется ему достойная замена.

Сам же Криштиану неустанно заявляет о желании покинуть «Юнайтед». Форвард недоволен трансферной кампанией клуба, а также тем, что «красные дьяволы» не выступят в новом розыгрыше Лиги чемпионов.

У Роналду есть всего два варианта продолжения карьеры