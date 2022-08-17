Илон Маск решил купить «Манчестер Юнайтед» с Роналду

Американский миллиардер Илон Маск проявляет заинтересованность в покупке акций «Манчестер Юнайтед». Об этом изобретатель поведал посредством своих социальных сетей.

«Добро пожаловать, я покупаю «Манчестер Юнайтед», - говорится в публикации бизнесмена.

Напомним, что в настоящий момент владельцами манкунианского гранда является семья Глейзеров.

«Красные дьяволы» сейчас переживают не самый лучший период. Подопечные Эрика тен Хага провально стартовали в новом розыгрыше чемпионата Англии, потерпев поражения от «Брайтона» (1:2) и «Брентфорда» (0:4). После двух туров команда замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги.