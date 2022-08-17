В «Манчестер Сити» объяснили трансфер Гомеса

Испанский защитник Серхио Гомес пополнил ряды «Манчестер Сити» в текущее трансферное окно. О переходе 21-летнего футболиста высказался спортдир «горожан» Чики Бегиристайн.

«Этот игрок стремительно развивался в последние годы. Серхио – прекрасный защитник, обладающий большим потенциалом. Мы уверены, что он привнесет в нашу оборонительную линию новые качества. Гомес продолжит прогрессировать под руководством Гвардиолы. Рады, что смогли подписать его», - цитирует функционера пресс-служба «горожан».

До перехода в «Манчестер Сити» Гомес выступал за «Андерлехт». В минувшем сезоне латераль забил семь голов и отдал 15 ассистов в 50 играх.