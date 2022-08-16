Малиновский может перебраться в АПЛ

Мы уже сообщали о том, что «Аталанта» может расстаться с украинским полузащитником Русланом Малиновским, и теперь появились сведения о том, что на него претендует клуб из английской Премьер-лиги. Речь идет о «Тоттенхэме», который предложил аренду футболиста.

Проблема в том, что «Аталанта» хотела бы полностью расстаться с игроком, то есть продать его. Также есть сведения о том, что на игрока засматривается вернувшийся в АПЛ после 23-летнего перерыва «Ноттингем Форест», сообщает Il Giorno.

Уроженец Житомира выступает в составе итальянской «Аталанты» с 2019 года, ранее он выступал за украинские клубы, а также поиграл за бельгийский «Генк».