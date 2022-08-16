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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Малиновский может перебраться в АПЛ

 
16 Августа 2022 • 23:56 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что «Аталанта» может расстаться с украинским полузащитником Русланом Малиновским, и теперь появились сведения о том, что на него претендует клуб из английской Премьер-лиги. Речь идет о «Тоттенхэме», который предложил аренду футболиста.

Проблема в том, что «Аталанта» хотела бы полностью расстаться с игроком, то есть продать его. Также есть сведения о том, что на игрока засматривается вернувшийся в АПЛ после 23-летнего перерыва «Ноттингем Форест», сообщает Il Giorno.

Уроженец Житомира выступает в составе итальянской «Аталанты» с 2019 года, ранее он выступал за украинские клубы, а также поиграл за бельгийский «Генк».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Аталанта Ноттингем Форест Руслан Малиновский Трансферы футбола - лето 2022
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