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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каждый восьмой гол в новом сезоне АПЛ - это автогол

 
16 Августа 2022 • 22:32 Комментировать

Любопытная статистика после двух туров начавшегося чемпионата английской Премьер-лиги - каждый восьмой гол пока что был автоголом, что составляет 12,5 процентов от общего количества голов. Вряд ли такой высокий уровень количества автоголов удержится до конца сезона, ибо доселе самым высоким сезонным уровнем были 5 процентов автоголов в сезоне 2013\2014.

Напомним, что сезон в английской Премьер-лиге начался пятого августа, после двух туров лишь две команды выиграли оба матча, это «Манчестер Сити» и «Арсенал», а «Манчестер Юнайтед» впервые за тридцать последних лет опустился на последнюю строчку в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Апл
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