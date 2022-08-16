В испанском чемпионате время тянут больше всего среди топ-5 европейских первенств

Любопытная статистика по топ-5 европейских чемпионатов опубликована статистическим порталом Opta. Как сообщает источник, матчи в испанской Ла Лиге тянутся дольше всего - в среднем 99 минут 22 секунды. Но при этом игрового времени там меньше всего - 52 минуты 31 секунда в среднем.

Вторая лига по продолжительности матчей - английская, там матч в среднем длится 98 минут 51 секунду, но при этом в АПЛ игровое время - наибольшее среди всех пяти чемпионатов, 54 минуты 39 секунд.

Лишь немного уступает АПЛ итальянская Серия А - матч длится в среднем 98 минут 40 секунд, игровое время - 54 минуты 18 секунд.

В Бундеслиге эти показатели составляют 96 минут 59 секунд и 53 минуты 19 секунд, а во французской Лиге 1 - 96 минут 27 секунд и 54 минуты 19 секунд, соответственно.