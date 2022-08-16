​Деле Алли продолжит карьеру в Турции

Полузащитник Деле Алли близок к смене клубной прописки. Как сообщает в социальных сетях журналист Серкан Дикме, 26-летний футболист переходит из «Эвертона» в «Бешикташ». Турецкий клуб арендует Деле Алли с правом дальнейшего выкупа.

Деле Алли начал сезон как игрок запаса «Эвертона». В матче против «Астон Виллы» полузащитник отыграл 9 минут, а в матче против «Челси» - 29 минут. Трансфер Алли в «Бешикташ» продиктован желанием игрока больше времени проводить на футбольном поле.

Напомним, что в «Эвертоне» Деле Алли оказался в конце января текущего календарного года. Ранее хавбек выступал за «Тоттенхэм».