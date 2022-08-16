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​Деле Алли продолжит карьеру в Турции

 
16 Августа 2022 • 19:42 Комментировать (2)

Полузащитник Деле Алли близок к смене клубной прописки. Как сообщает в социальных сетях журналист Серкан Дикме, 26-летний футболист переходит из «Эвертона» в «Бешикташ». Турецкий клуб арендует Деле Алли с правом дальнейшего выкупа.

Деле Алли начал сезон как игрок запаса «Эвертона». В матче против «Астон Виллы» полузащитник отыграл 9 минут, а в матче против «Челси» - 29 минут. Трансфер Алли в «Бешикташ» продиктован желанием игрока больше времени проводить на футбольном поле.

Напомним, что в «Эвертоне» Деле Алли оказался в конце января текущего календарного года. Ранее хавбек выступал за «Тоттенхэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Эвертон Деле Алли Трансферы футбола - лето 2022
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Комментарии (2)
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Evgen 86
16 Августа 2022 в 20:36
Да уж каков был при Поче и куда скатился. Уже даже до Турции. А ведь считался одним из главных талантов на Альбионе
LMI
16 Августа 2022 в 20:00
Да уж, пал Вавилон
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