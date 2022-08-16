​«Манчестер Юнайтед» будет сложно подписать Кайседо

«Тот, кто нам мешает, тот нам поможет». В «Манчестер Юнайтед» доверились этому принципу и включили в свой шорт-лист Мойсеса Кайседо. Недавно эквадорский полузащитник отыграл на «Олд Траффорд» 90 минут и помог своей команде - «Брайтону» - добиться победы со счётом 2:1.

Впрочем, осуществить трансфер Кайседо «Манчестер Юнайтед» будет сложно. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «Брайтон» очень хочет сохранить Кайседо в своих рядах.

Мойсес Кайседо в ноябре отпразднует свой 21-й день рождения. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают игрока в 6 миллионов евро.