В прессу просочилась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» положил глаз на Каземиро, входящего в звёздную тройку полузащитников «Реала». Между тем, журналист Лукас Наваррете в социальных сетях сообщает о том, что мадридский клуб не планирует продавать Каземиро, а «красные дьяволы» не делали предложений по 30-летнему бразильцу.

При этом, ссылаясь на источники в «Реале», журналист отмечает, что трансфер Каземиро из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» возможен. Мадридцы будут готовы продать бразильского хавбека, если они получат предложение, от которого невозможно отказаться. То есть всё зависит от суммы трансфера.