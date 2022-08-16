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​«Реал» готов продать Каземиро «Манчестер Юнайтед» при одном условии слухи

 
16 Августа 2022 • 18:27 Комментировать

В прессу просочилась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» положил глаз на Каземиро, входящего в звёздную тройку полузащитников «Реала». Между тем, журналист Лукас Наваррете в социальных сетях сообщает о том, что мадридский клуб не планирует продавать Каземиро, а «красные дьяволы» не делали предложений по 30-летнему бразильцу.

При этом, ссылаясь на источники в «Реале», журналист отмечает, что трансфер Каземиро из «Реала» в «Манчестер Юнайтед» возможен. Мадридцы будут готовы продать бразильского хавбека, если они получат предложение, от которого невозможно отказаться. То есть всё зависит от суммы трансфера.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Каземиро Трансферы футбола - лето 2022
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​«Реал» готов продать Каземиро «Манчестер Юнайтед» при одном условии слухи
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