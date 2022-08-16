Криштиану Роналду получил разрешение на уход из «Манчестер Юнайтед». Как сообщает The Telegraph, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг не будет блокировать сделку, а клуб рассмотрит предложение по Роналду, если таковое поступит.

Теперь Роналду сталкивается с другой проблемой – предложений по его трансферу у «Манчестер Юнайтед» в настоящее время нет. Впрочем, до закрытия трансферного окна ещё есть время.

The Telegraph также пишет о том, что в рядах «Манчестер Юнайтед» есть ощущение, что Роналду хотел бы договориться о расторжении контракта и стать свободным агентом. На текущую минуту в «МЮ» на такой шаг не пойдут. При этом «дьяволы» готовы продать звёздного португальца, учитывая его желание сменить команду. Ранее в клубе настаивали на том, что Роналду не продаётся.