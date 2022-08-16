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​Роналду разрешили уйти из «Манчестер Юнайтед» слухи

 
16 Августа 2022 • 17:28 Комментировать (1)

Криштиану Роналду получил разрешение на уход из «Манчестер Юнайтед». Как сообщает The Telegraph, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг не будет блокировать сделку, а клуб рассмотрит предложение по Роналду, если таковое поступит.

Теперь Роналду сталкивается с другой проблемой – предложений по его трансферу у «Манчестер Юнайтед» в настоящее время нет. Впрочем, до закрытия трансферного окна ещё есть время. 

The Telegraph также пишет о том, что в рядах «Манчестер Юнайтед» есть ощущение, что Роналду хотел бы договориться о расторжении контракта и стать свободным агентом. На текущую минуту в «МЮ» на такой шаг не пойдут. При этом «дьяволы» готовы продать звёздного португальца, учитывая его желание сменить команду. Ранее в клубе настаивали на том, что Роналду не продаётся. 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2022
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KLINSMANN
16 Августа 2022 в 17:37
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