Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​В Испании самые длинные матчи, но меньше всего футбола – интересная статистика

 
16 Августа 2022 • 16:51 Комментировать

Новый футбольный сезон теперь стартовал во всех топ-лигах Европы. Специалисты из Opta решили порадовать любителей футбола занимательной статистикой, касающейся игрового времени. Они высчитали среднее общее игровое время матчей, а также среднее время непосредственно футбола (время, когда мяч находится в пределах поля). Согласно полученным данным, в Испании среди топ-5 лиг пока что самые длинные матчи, но непосредственно футбола в них меньше всего.

Приводим показатели (сезон 2022/2023):

Испания – общее среднее время 99:22, среднее время игры 52:31.

Англия – 98:51, 54:39.

Италия – 98:40, 54:18.

Германия – 96:59, 53:19.

Франция – 96:27, 54:19.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Серия А Бундеслига Ла Лига Лига 1 Апл Примера
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Августа
16:51 · Англия. Премьер-лига
​В Испании самые длинные матчи, но меньше всего футбола – интересная статистика
16:44 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, на каких условиях «Челси» готов расстаться с Хадсоном-Одои
16:42 · Англия. Премьер-лига
Клопп увидел причину неудач «Ливерпуля» в темной магии
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» включился в борьбу за Кунью
15:52 · Англия. Премьер-лига
Касадеи на этой неделе прибудет в Лондон и подпишет с «Челси» 6-летний контракт
15:39 · Англия. Премьер-лига
Бывший защитник «Арсенала» Монреаль завершил карьеру официально
15:31 · Англия. Премьер-лига
«Челси» удовлетворит запросы «Лестера» по трансферу Фофана
14:58 · Англия. Премьер-лига
Семья Андерсена получила угрозы от фанатов «Ливерпуля»
14:39 · Англия. Премьер-лига
Пино интересен трём клубам АПЛ, «Вильярреал» просит 50 миллионов евро
14:06 · Англия. Премьер-лига
Ауа в шаге от перехода в клуб АПЛ
13:56 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг назвал «позором» игру «МЮ» против «Брентфорда» 2
13:47 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Роналду продолжает настаивать на уходе из «МЮ» 2
13:39 · Англия. Премьер-лига
Гомес: «Я обсудил переход в «Манчестер Сити» с Компани»
13:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» объявил о переходе Серхио Гомеса официально
13:18 · Англия. Премьер-лига
«Марсель» арендует защитника «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем