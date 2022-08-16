​В Испании самые длинные матчи, но меньше всего футбола – интересная статистика

Новый футбольный сезон теперь стартовал во всех топ-лигах Европы. Специалисты из Opta решили порадовать любителей футбола занимательной статистикой, касающейся игрового времени. Они высчитали среднее общее игровое время матчей, а также среднее время непосредственно футбола (время, когда мяч находится в пределах поля). Согласно полученным данным, в Испании среди топ-5 лиг пока что самые длинные матчи, но непосредственно футбола в них меньше всего.

Приводим показатели (сезон 2022/2023):

Испания – общее среднее время 99:22, среднее время игры 52:31.

Англия – 98:51, 54:39.

Италия – 98:40, 54:18.

Германия – 96:59, 53:19.

Франция – 96:27, 54:19.