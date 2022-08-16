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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп увидел причину неудач «Ливерпуля» в темной магии

 
16 Августа 2022 • 16:42 Комментировать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп посетовал на обилие травм, с которым пришлось столкнуться его команде.

Дело в том, что в преддверии поединка против «Кристал Пэлас» еще у нескольких игроков команды возникли проблемы со здоровьем. После ничейного результата на «Энфилде» в игре против «орлов» (1:1) Клопп даже пошутил, что в деле может быть замешана темная магия.

«Матип пропустит две недели. Посмотрим, как нам быть. Это была безумная неделя. У меня было много различных недель, но здесь, такое ощущение, что у нас в клубе завелась ведьма. Каждый день кто-нибудь не мог завершить тренировку по безумнейшим причинам», - заявил специалист.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Апл Чемпионат Англии
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