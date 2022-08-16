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​«Манчестер Юнайтед» нацелился на звезду «Реала» слухи

 
16 Августа 2022 • 14:59 Комментировать (3)

«Манчестер Юнайтед» держит на карандаше звёздного полузащитника «Реала» Каземиро. Об этом на своих страницах рассказывает Marca.

В стане «красных дьяволов» рассчитывают заполучить сильного игрока в среднюю линию. При этом «Реал» пока не получал предложения по 30-летнего бразильца.

Отмечается, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высоко ценит бразильца, поэтому осуществить такой трансфер «Манчестер Юнайтед» будет непросто.

Стоит сказать, что трио хавбеков Каземиро – Лука Модрич – Тони Кроос нередко эксперты называют лучшим в мире на сегодняшний день.

Эксперты из transfermarkt оценивают Каземиро в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Каземиро Трансферы футбола - лето 2022
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Комментарии (3)
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CELTIC FROST
16 Августа 2022 в 16:00
В текущих условиях лучше бы они нацелились на другого Казимира - Малевича)
CELTIC FROST
16 Августа 2022 в 15:59
Смотрю, верный поклонник одного португальца и заодно - МЮ - блаженный алекс не упускает ни одной новости о кумирах))
Alex1972
16 Августа 2022 в 15:28
МЮ держит его на карандаше??... А он вас на х..ю вертел... А-ха-ха-ха...🕺..
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