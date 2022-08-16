«Манчестер Юнайтед» держит на карандаше звёздного полузащитника «Реала» Каземиро. Об этом на своих страницах рассказывает Marca.

В стане «красных дьяволов» рассчитывают заполучить сильного игрока в среднюю линию. При этом «Реал» пока не получал предложения по 30-летнего бразильца.

Отмечается, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высоко ценит бразильца, поэтому осуществить такой трансфер «Манчестер Юнайтед» будет непросто.

Стоит сказать, что трио хавбеков Каземиро – Лука Модрич – Тони Кроос нередко эксперты называют лучшим в мире на сегодняшний день.

Эксперты из transfermarkt оценивают Каземиро в 40 миллионов евро.