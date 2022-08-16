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В «Манчестер Юнайтед» определились с будущим Роналду слухи

 
16 Августа 2022 • 14:40 Комментировать (5)

Всё идёт к тому, что Криштиану Роналду всё-таки сменит клубную прописку до конца лета. Как стало известно BBC, в «Манчестер Юнайтед» растут опасения по поводу того, как недовольство Роналду влияет на настроения в команде. На этом фоне «красные дьяволы» готовы отпустить 37-летнего звёздного игрока.

Внутри «Манчестер Юнайтед» во время предсезонки царила отличная атмосфера, но с приездом Роналду всё изменилось в худшую сторону. Поговаривают, что португалец почти не общается с одноклубниками и не скрывает своего желания уйти. В «МЮ» полагают, что решить текущие проблемы команды поможет только уход Роналду.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
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CELTIC FROST
16 Августа 2022 в 15:57
Баюс -баюс. щито адын ухот Ранальды фсей такой блистящэй каманде памочъ не сможыт.
PoliticExpert
16 Августа 2022 в 15:27
С таким заголовком уже штук пять новостей за последнюю неделю и все разные))))
Alex1972
16 Августа 2022 в 15:23
Как долго думали... Тугодумы... Ищите ему место.. Он вам уже нашел... Последнее... Хе-хе...💃🐓...
Kirolnic
16 Августа 2022 в 14:46
Как вы задолбали с Роналду. Хватит гадать на кофейной гуще. Перейдет - тогда и сообщайте. Других тем что ли нет?
Совсем ЖЕЛТОЙ прессой становитесь.
CELTIC FROST
16 Августа 2022 в 15:55
Таким образом, то и дело "пережевывая" те или иные темы, люди просто наполняют сайт) Как представитель СМИ, я прекрасно понимаю, в чем дело.ю Так что, если раздражает, просто не обращайте внимание. Подобных новостей о Роналду и т.д. появится еще масса)
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