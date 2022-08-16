Всё идёт к тому, что Криштиану Роналду всё-таки сменит клубную прописку до конца лета. Как стало известно BBC, в «Манчестер Юнайтед» растут опасения по поводу того, как недовольство Роналду влияет на настроения в команде. На этом фоне «красные дьяволы» готовы отпустить 37-летнего звёздного игрока.

Внутри «Манчестер Юнайтед» во время предсезонки царила отличная атмосфера, но с приездом Роналду всё изменилось в худшую сторону. Поговаривают, что португалец почти не общается с одноклубниками и не скрывает своего желания уйти. В «МЮ» полагают, что решить текущие проблемы команды поможет только уход Роналду.