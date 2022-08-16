Появилась новая информация о трансфере Роналду

Португальского нападающего Криштиану Роналду не будет в мадридском «Атлетико», несмотря на появившиеся этим летом слухи о трансфере. Как стало известно El Chiringuito, 37-летний бомбардир не предлагал свои услуги испанскому топ-клубу.

Ранее сообщалось, что Роналду желает сменить команду в текущее трансферное окно и дал команду своему агенту Жорже Мендешу заняться поиском нового места работы. Среди потенциальных вариантов продолжения карьеры португальца фигурировал «Атлетико».

Впрочем, Криштиану вряд ли удастся покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом. Руководство клуба не планирует отпускать форварда, поскольку ему нет достойной замены.

Два гранда отказались от трансфера Роналду