Венгер заявил, что скучает по работе в «Арсенале»

Легендарный французский специалист Арсен Венгер признался, что скучает по тренерской работе. Он возглавлял «канониров» с 1996 по 2018 год.

«Я до сих пор предан «Апсеналу», люблю этот клуб. По-прежнему смотрю их матчи, но уже не являюсь частью этого процесса. От этого становится печально. Я считаю, что 22 года работы в одном клубе можно сравнить со 100 годами жизни. Конечно, ты начинаешь скучать по этому», - приводит слова Венгера Sky Sports.

Вместе с «Арсеналом» француз трижды становился чемпионом АПЛ и семь раз выигрывал кубок Англии.

В настоящий момент пост рулевого «канониров» занимает испанец Микель Артета.