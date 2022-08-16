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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Венгер заявил, что скучает по работе в «Арсенале»

 
16 Августа 2022 • 09:39 Комментировать

Легендарный французский специалист Арсен Венгер признался, что скучает по тренерской работе. Он возглавлял «канониров» с 1996 по 2018 год.

«Я до сих пор предан «Апсеналу», люблю этот клуб. По-прежнему смотрю их матчи, но уже не являюсь частью этого процесса. От этого становится печально. Я считаю, что 22 года работы в одном клубе можно сравнить со 100 годами жизни. Конечно, ты начинаешь скучать по этому», - приводит слова Венгера Sky Sports.

Вместе с «Арсеналом» француз трижды становился чемпионом АПЛ и семь раз выигрывал кубок Англии.

В настоящий момент пост рулевого «канониров» занимает испанец Микель Артета.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Венгер Арсенал Лондон
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