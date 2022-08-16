Суперкомпьютер предсказал чемпиона АПЛ, шансы «Манчестер Юнайтед» - меньше 1%

Суперкомпьютер оценил вероятность триумфа команд в новом сезоне Английской премьер-лиги. Как информирует FiveThirtyEight, главным фаворитом розыгрыша является «Манчестер Сити». Вероятность триумфа подопечных испанского тренера Хосепа Гвардиолы оценивается в 57 процентов.

Главным конкурентом действующего чемпиона АПЛ считается «Ливерпуль», финишировавший в прошлом сезоне на втором месте. Шансы команды Юрген Клоппа на золотые медали составляют 22%.

Топ-3 замкнул лондонский «Челси» с 9-процентной вероятностью на успех. Далее расположились «Тоттенхэм» (5%) и «Арсенал» (4%).

«Манчестер Юнайтед» занял в этом рейтинге лишь восьмое место с вероятностью меньше 1%.