«Наполи» в шаге от подписания полузащитника «Тоттенхэма»

В Италии разузнали о деталях грядущего перехода полузащитника лондонского «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле в «Наполи». Информацией поделился журналист Джанлука ди Марцио.

По сведениям инсайдера, неаполитанский клуб оформит аренду хавбека с правом последующего выкупа. Годичный арендный договор обойдется итальянцам в один миллион евро. При этом полноценный трансфер Ндомбеле оценивается в 30 миллионов евро.

Напомним, что «шпоры» купили Танги летом 2019 года у «Лиона» за 60+10 миллионов. Однако игрок не оправдал потраченных на него денег.

Во второй части минувшего сезона 25-летний француз выступал за «Лион». Танги принял участие в 11 матчах Лиги 1, отметившись двумя голевыми передачами.