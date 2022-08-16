«Вест Хэм» нацелился на игрока «Челси»

Фланговый защитник лондонского «Челси» Эмерсон может продолжить карьеру в другом английском клубе. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, в услугах 28-летнего исполнителя заинтересован другой столичный клуб – «Вест Хэм».

Сам Эмерсон не против такого варианта продолжения карьеры, поскольку не видит будущего в стане «пенсионеров». Кроме «молотобойцев», интерес к игроку проявляет французская «Ницца».

В сезоне-2021/2022 Эмерсон выступал за «Лион» на правах аренды. Защитник принял участие в 34 поединках во всех турнирах, в которых записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.