«Манчестер Юнайтед» готовится к продаже Байи

Ивуарийский защитник Эрик Байи близок к уходу из «Манчестер Юнайтед», об этом сообщается на страницах The Athletic. Руководство «красных дьяволов» готово рассмотреть вариант как полноценной продажи африканца, так аренды.

Основными претендентами на Байи, если верить источнику, являются лондонский «Вест Хэм», а также французские «Монако» и «Марсель». Трансферная стоимость Эрика составляет шесть миллионов евро.

В минувшем сезоне защитник принял участие в семи поединках за «красных дьяволов», в которых получил желтую карточку.