«Челси» согласовал трансфер полузащитника «Интера»

Перспективный полузащитник Чезаре Касадеи, правами на которого владеет миланский «Интер», близок к переезду в английскую Премьер-лигу, об этом посредством социальных сетей рапортует инсайдер Фабрицио Романо.

По сообщениям журналиста, новым местом работы 19-летнего итальянского хавбека станет лондонский «Челси». Игрок провел переговоры с «пенсионерами» и договорился о подписании шестилетнего трудового соглашения. Трансфер Касадеи обойдется лондонцам в 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Чезаре выступал за молодежную команду «нерадзурри». Он принял участие в 39 поединках, отметившись 16 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.