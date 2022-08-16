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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» согласовал трансфер полузащитника «Интера»

 
16 Августа 2022 • 07:44 Комментировать

Перспективный полузащитник Чезаре Касадеи, правами на которого владеет миланский «Интер», близок к переезду в английскую Премьер-лигу, об этом посредством социальных сетей рапортует инсайдер Фабрицио Романо.

По сообщениям журналиста, новым местом работы 19-летнего итальянского хавбека станет лондонский «Челси». Игрок провел переговоры с «пенсионерами» и договорился о подписании шестилетнего трудового соглашения. Трансфер Касадеи обойдется лондонцам в 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Чезаре выступал за молодежную команду «нерадзурри». Он принял участие в 39 поединках, отметившись 16 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Трансферы футбола - лето 2022 Чезаре Касадеи
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