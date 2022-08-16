Гари Невилл оценил перспективы «Манчестер Юнайтед» без Роналду

Экс-игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался насчет перспектив команды в случае расставания с португальским бомбардиром Криштиану Роналду.

«Проблема состоит в том, что если «Юнайтед» лишится Криштиану, то у команды не будет кому забивать голы. Если они купят плохих футболистов, а Роналду будет продан, команда завершит сезон в нижней части турнирной таблицы Премьер-лиги», - передает слова эксперта Sky Sports.

Роналду присоединился к «красным дьяволам» летом прошлого года, подписав трудовое соглашение на два года. Этим летом нападающий задумался о досрочном уходе из манкунианского клуба, о чем уже сообщил руководству.