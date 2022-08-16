Зинченко рассказал, что думает о Жезусе

Украинский защитник Александр Зинченко, перешедший этим летом из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал», высказался о нападающем команды Габриэле Жезусе.

«Жезус – футболист мирового класса, в этом у меня нет ни капли сомнений. Я каждый раз убеждаюсь в этом, наблюдая за его работой на тренировках. Габриэль является примером для многих игроков. Отличный игрок, который жаждет забивать голы. Он никогда не останавливается в своем стремлении», - передает слова украинца Evening Standard.

«Канониры» купили бразильского нападающего у «Манчестер Сити» этим летом. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Жезус принял участие в двух матчах, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.