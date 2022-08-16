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«Настоящий бриллиант»: Зинченко восхищён игроком «Арсенала»

 
16 Августа 2022 • 06:13 Комментировать

Новичок лондонского «Арсенала» Александр Зинченко поделился мнением об игре своего одноклубника – нападающего Габриэля Мартинелли.

«Габриэль – невероятный футболист, он – настоящий бриллиант. Этот форвард проделывает невероятную работу каждый божий день. Мартинелли обладает удивительными качествами и еще достаточно молод. Уверен, впереди у него великолепное будущее», - передает слова украинского футболиста Evening Standard.

Мартинелли выступает за «канониров» с 2019 года. На его счету 20 забитых мячей и 13 результативных передач в 86 поединках за лондонский коллектив.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Александр Зинченко Габриэль Мартинелли
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