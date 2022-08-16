Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

72-летний рекордсмен и мультимиллионер выкупил «Олдхэм» и намерен вернуть клуб в АПЛ

 
16 Августа 2022 • 03:14 Комментировать

Немногие знают, но «Олдхэм» - это один из клубов, которые основали АПЛ, отметившую в понедельник 30 лет со дня своего старта. Сегодня, однако, «Олдхэм» переживает очень грустные времена - в прошлом сезоне она выпала из системы профессионального футбола и скатилась в любители.

Спасать клуб вызвался 72-летний Фрэнк Ротехам - уроженец Олдхэма и его болельщик. Это очень любопытный человек - в частности, он является самым пожилым человеком, пересекшим Атлантику в одиночку - он сделал это в 70 лет из благотворительных целей, ради сбора средств на борьбу с болезнью Альцгеймера.

И уже за месяц болельщики почувствовали плоды его работы - на первый домашний матч вход был бесплатным для всех, а газон поля приведен в такое состояние, в котором он не был даже в лучшие времена «Олдхэма».

Теперь фанаты клуба мечтают об его возвращении в высший свет английского футбола. Клубу с почти 130-летней историей место именно там.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Олдхэм Атлетик Олдхэм
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Ливерпуль 1:1 Кристал Пэлас 1.22 6.30 15.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Августа
03:14 · Англия. Премьер-лига
72-летний рекордсмен и мультимиллионер выкупил «Олдхэм» и намерен вернуть клуб в АПЛ
02:53 · Англия. Чемпионшип
Матч Чемпионшипа перенесли из-за слишком сильной жары, повредившей газон стадиона
01:58 · Англия. Премьер-лига
Невилл – об удалении Нуньеса: «Понимаю его, такое иногда случается»
01:46 · Англия. Премьер-лига
Бывший игрок сборной Англии назвал идеальный клуб для Роналду
01:32 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» покупает дорогостоящего игрока сборной Португалии
00:50 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Два очка в двух матчах – не главная проблема «Ливерпуля»
00:41 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Нуньеса провоцировали, но он не должен был так себя вести»
00:20 · Англия. Премьер-лига
Милнер поддержал Нуньеса, заработавшего удаление в матче АПЛ
00:08 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Манчестер Юнайтед» интересен девяти клубам
00:02 · Англия. Премьер-лига
Впервые при Клоппе «Ливерпуль» не смог выиграть в первых двух турах нового сезона АПЛ 1
15 Августа
23:56 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не смог обыграть «Кристал Пэлас», Нуньес подвёл свою команду 1
23:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» близок к подписанию форварда «Атлетико» за 60 млн евро
23:42 · Англия. Премьер-лига
Нуньес - второй игрок «Ливерпуля», удаленный с поля в первом же домашнем матче за клуб в АПЛ
23:21 · Англия. Премьер-лига
Роналду нужен «Атлетико»: клуб готов расстаться с двумя звёздами ради португальца
23:18 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» установил свой антирекорд 21-го века
Все новости
Рекомендуем