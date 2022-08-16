72-летний рекордсмен и мультимиллионер выкупил «Олдхэм» и намерен вернуть клуб в АПЛ

Немногие знают, но «Олдхэм» - это один из клубов, которые основали АПЛ, отметившую в понедельник 30 лет со дня своего старта. Сегодня, однако, «Олдхэм» переживает очень грустные времена - в прошлом сезоне она выпала из системы профессионального футбола и скатилась в любители.

Спасать клуб вызвался 72-летний Фрэнк Ротехам - уроженец Олдхэма и его болельщик. Это очень любопытный человек - в частности, он является самым пожилым человеком, пересекшим Атлантику в одиночку - он сделал это в 70 лет из благотворительных целей, ради сбора средств на борьбу с болезнью Альцгеймера.

И уже за месяц болельщики почувствовали плоды его работы - на первый домашний матч вход был бесплатным для всех, а газон поля приведен в такое состояние, в котором он не был даже в лучшие времена «Олдхэма».

Теперь фанаты клуба мечтают об его возвращении в высший свет английского футбола. Клубу с почти 130-летней историей место именно там.