АПЛ исполнилось ровно 30 лет

Сегодня, 15 августа, исполнилось ровно тридцать лет со дня начала существования английской Премьер-лиги - 15 августа 1992 года был сыгран первый тур чемпионата, ребрендинг которого имел больше коммерческий смысл, чем спортивный. Решение о создании Премьер-лиги было принято 20 февраля того же года, и спустя без малого шесть месяцев чемпионат стартовал.

За прошедшие тридцать лет чаще всего чемпионом становился «Манчестер Юнайтед» - 13 раз, шесть раз титул выигрывал «Манчестер Сити», пять раз «Челси», трижды чемпионом становился «Арсенал», и по одному титулу на счету «Блэкберна», «Лестера», и как ни странно, «Ливерпуля».

Лучшим бомбардиром в истории АПЛ остается человек, выступавший в чемпионате с самого первого тура - Алан Ширер, поигравший в АПЛ за «Блэкберн» и «Ньюкасл», забил 260 голов. Ближайший его преследователь - Гарри Кейн, у которого 184 гола, но Кейн - игрок действующий, и когда Ширер был в его возрасте на данный момент, на его счету было «лишь» 153 гола.