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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

АПЛ исполнилось ровно 30 лет

 
15 Августа 2022 • 21:11 Комментировать

Сегодня, 15 августа, исполнилось ровно тридцать лет со дня начала существования английской Премьер-лиги - 15 августа 1992 года был сыгран первый тур чемпионата, ребрендинг которого имел больше коммерческий смысл, чем спортивный. Решение о создании Премьер-лиги было принято 20 февраля того же года, и спустя без малого шесть месяцев чемпионат стартовал.

За прошедшие тридцать лет чаще всего чемпионом становился «Манчестер Юнайтед» - 13 раз, шесть раз титул выигрывал «Манчестер Сити», пять раз «Челси», трижды чемпионом становился «Арсенал», и по одному титулу на счету «Блэкберна», «Лестера», и как ни странно, «Ливерпуля».

Лучшим бомбардиром в истории АПЛ остается человек, выступавший в чемпионате с самого первого тура - Алан Ширер, поигравший в АПЛ за «Блэкберн» и «Ньюкасл», забил 260 голов. Ближайший его преследователь - Гарри Кейн, у которого 184 гола, но Кейн - игрок действующий, и когда Ширер был в его возрасте на данный момент, на его счету было «лишь» 153 гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Апл Гарри Кейн
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15.08  22:00 Ливерпуль ... Кристал Пэлас 1.22 6.30 15.00
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