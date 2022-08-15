В конце прошлой недели в прессе появилась информация о том, что «Милан» и «Интер» отказались от возможности подписать звёздного Криштиану Роналду в летнее трансферное окно. Как сообщает Corriere dello Sport, «россонери» не стали бороться за 37-летнего португальца из-за его высокой зарплаты, измеряющейся 24 миллионами евро за сезон.

Слухи о возможном уходе Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» стали появляться в начале июля. Португалец якобы не хочет проводить сезон без Лиги чемпионов, куда «красные дьяволы» квалифицироваться не смогли.

Действующий контракт связывает Криштиану Роналду с «МЮ» до экватора 2023 года. В договоре есть опция продления ещё на год.