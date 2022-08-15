Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Милан» отказался от Роналду – названа причина слухи

 
15 Августа 2022 • 19:42 Комментировать

В конце прошлой недели в прессе появилась информация о том, что «Милан» и «Интер» отказались от возможности подписать звёздного Криштиану Роналду в летнее трансферное окно. Как сообщает Corriere dello Sport, «россонери» не стали бороться за 37-летнего португальца из-за его высокой зарплаты, измеряющейся 24 миллионами евро за сезон.

Слухи о возможном уходе Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» стали появляться в начале июля. Португалец якобы не хочет проводить сезон без Лиги чемпионов, куда «красные дьяволы» квалифицироваться не смогли.

Действующий контракт связывает Криштиану Роналду с «МЮ» до экватора 2023 года. В договоре есть опция продления ещё на год.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
15.08  22:00 Ливерпуль ... Кристал Пэлас 1.22 6.30 15.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Августа
20:05 · Англия. Премьер-лига
Роналду и другие лидеры «МЮ» обратились с просьбой к руководству клуба 1
19:35 · Англия. Премьер-лига
​Симеоне хочет, чтобы Роналду перешёл в «Атлетико» слухи
19:27 · Англия. Премьер-лига
«Аякс» отклонил щедрое предложение «Манчестер Юнайтед» по Антони
18:58 · Англия. Премьер-лига
Эдвардс отказался стать спортивным директором «Челси»
18:46 · Англия. Премьер-лига
Клопп не устаёт критиковать календарь
18:42 · Англия. Премьер-лига
Предложение «МЮ» по Френки де Йонгу утратило актуальность
18:34 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал, кто в «Ливерпуле» является главным примером для подражания
18:23 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сделает новое предложение по Обамеянгу на этой неделе
18:12 · Англия. Премьер-лига
Полузащитник сборной Португалии Нунес отказал нескольким клубам АПЛ
17:59 · Англия. Премьер-лига
Эмерсон может сменить «Челси» на «Ниццу»
17:52 · Англия. Премьер-лига
Конте хочет видеть в «Тоттенхэме» звезду Серии А 1
17:49 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг изменил отношение к Роналду в худшую сторону 2 слухи
17:44 · Англия. Премьер-лига
Бельерин готов расторгнуть контракт с «Арсеналом»
17:38 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг интересным способом наказал игроков «Манчестер Юнайтед» после 0:4 5
17:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» попробует подписать двух нападающих после прихода де Йонга 1
Все новости
Рекомендуем