Будущее Криштиану Роналду остаётся обсуждаемой темой. В число клубов, с которыми связывают португальца, входит «Атлетико». Инсайдер Гиллем Балаге сообщает в социальных сетях о том, что главный тренер «матрасников» Диего Симеоне по-прежнему заинтересован в подписании Роналду.

По данным источника, «Атлетико» ищет возможности, чтобы удовлетворить желание Диего Симеоне. При этом подписание Роналду для мадридского клуба является проблемным по финансовым причинам.

Отмечается, что агент Криштиану Роналду Жорже Мендеш имеет прекрасные отношения с ключевыми лицами в «Атлетико».