Эдвардс отказался стать спортивным директором «Челси»

Бывший спортивный директор «Ливерпуля» Майкл Эдвардс отказался от работы с лондонским «Челси».

Майкл трудился в «Ливерпуле» с ноября 2011 года, а с 2016 года определял трансферную стратегию мерсисайдского клуба в качестве спортивного директора.

Известно, что Эдвардс покинул «Ливерпуль» в конце прошлого сезона, и с тех пор его сватают в различные клубы, в том числе и мадридский «Реал».

Как отмечает The Athletic, некоторое время назад Эдвардсу было предложено присоединиться к проекту Тодда Бели в «Челси», но 42-летний специалист ответил отказом.

Эдвардс прокомментировал решение тем, что пока он не готов вернуться к работе и желает взять небольшой отпуск после интенсивного периода в «Ливерпуле».