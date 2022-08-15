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Клопп не устаёт критиковать календарь

 
15 Августа 2022 • 18:46 Комментировать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп регулярно критикует слишком насыщенный футбольный календарь. Глава УЕФА Александер Чеферин говорил, что если игр будет меньше, то снизятся и зарплаты для игроков. Также Чеферин рассказывал, что жаловаться должны скорее рабочие на фабриках с низким окладом. Теперь Клопп сделал новый комментарий.

«Я знаю, что такое работа. Я не хочу никого обидеть, но хочу ещё раз отметить, что футбола не бывает без игроков, и футбол по-настоящему хорош тогда, когда на поле находятся лучшие.

Все лоббируют новые турниры, никто не думает об игроках. Никто! Постоянно придумываются новые турниры, расширяются прежние. Нужно найти разумное решение. Изобретать новые турниры и расширять прежние – безумие», - цитирует Клоппа Kicker.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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