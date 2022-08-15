На фоне трансферных слухов Эрик тен Хаг не раз подчёркивал, что Криштиану Роналду не продаётся. Голландский тренер «Манчестер Юнайтед» высоко ценил португальского форварда, считая, что даже в 37 лет он способен приносить команде пользу на футбольном поле. Однако в последнее время отношение тен Хага к Роналду изменилось в худшую сторону. Об этом на своих страницах рассказывает The Athletic.

По данным источников, тен Хаг осознал, что интегрировать Роналду в его систему игры будет непросто. В материале рассказывается о случае, когда Криштиану на тренировке выражал недовольство по поводу высокого прессинга, которого требует от команды тен Хаг. Отмечается, что голландский тренер теперь открыт к уходу Роналду из «МЮ».