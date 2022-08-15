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​Тен Хаг изменил отношение к Роналду в худшую сторону слухи

 
15 Августа 2022 • 17:49 Комментировать (2)

На фоне трансферных слухов Эрик тен Хаг не раз подчёркивал, что Криштиану Роналду не продаётся. Голландский тренер «Манчестер Юнайтед» высоко ценил португальского форварда, считая, что даже в 37 лет он способен приносить команде пользу на футбольном поле. Однако в последнее время отношение тен Хага к Роналду изменилось в худшую сторону. Об этом на своих страницах рассказывает The Athletic.

По данным источников, тен Хаг осознал, что интегрировать Роналду в его систему игры будет непросто. В материале рассказывается о случае, когда Криштиану на тренировке выражал недовольство по поводу высокого прессинга, которого требует от команды тен Хаг. Отмечается, что голландский тренер теперь открыт к уходу Роналду из «МЮ».    

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Комментарии (2)
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ARTUR
15 Августа 2022 в 17:59
А раньше что восхищался как политэксперт или ингерман ??
PoliticExpert
15 Августа 2022 в 18:20
И щяз восхищается в отличии от тебя дурака, обсуждающего слухи))) Для тебя дебилоида даже метка установлена "слухи", но вам недоношенным даунам что в лоб, что по лбу))))
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