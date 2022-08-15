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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» принял решение по будущему Гюндогана

 
15 Августа 2022 • 11:56 Комментировать

В «Манчестер Сити» довольны игрой немецкого полузащитника Илкая Гюндогана и намерены вознаградить его новым трудовым соглашением. Об этом сообщается на страницах таблоида Daily Star.

Источник отмечает, что в сохранении 31-летнего футболиста лично заинтересован наставник «горожан» Хосеп Гвардиола.

Срок действующего трудового соглашения Гюндогана с грандом из Манчестера рассчитан до середины 2023 года. Илкай защищает цвета команды с июля 2016 года.

В стартовавшем сезоне чемпионата Англии хавбек принял участие в двух матчах, в которых записал на свой счет один забитый мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Илкай Гюндоган
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