«Манчестер Сити» принял решение по будущему Гюндогана

В «Манчестер Сити» довольны игрой немецкого полузащитника Илкая Гюндогана и намерены вознаградить его новым трудовым соглашением. Об этом сообщается на страницах таблоида Daily Star.

Источник отмечает, что в сохранении 31-летнего футболиста лично заинтересован наставник «горожан» Хосеп Гвардиола.

Срок действующего трудового соглашения Гюндогана с грандом из Манчестера рассчитан до середины 2023 года. Илкай защищает цвета команды с июля 2016 года.

В стартовавшем сезоне чемпионата Англии хавбек принял участие в двух матчах, в которых записал на свой счет один забитый мяч.