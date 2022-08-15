Ряды «Ноттингем Форест» пополнил очередной новичок. Дебютант Английской премьер-лиги оформил трансфер швейцарского полузащитника Ремо Фройлера, ранее выступавшего за «Аталанту». Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

Согласно информации портала Transfermarkt, трансфер Фройлера обошелся «Ноттингем Форест» в девять миллионов евро. Также в договоре прописаны бонусные выплаты.

В составе «Аталанты» Ремо выступал с 2016 по 2022 год. В минувшем розыгрыше итальянского чемпионата полузащитник принял участие в 29 матчах, записав на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи.