«Тоттенхэм» по-прежнему нацелен на игрока, которым дорожит Моуринью

Итальянский хавбек Николо Дзаньоло, права на которого принадлежат «Роме», по-прежнему является трансферной целью лондонского «Тоттенхэма». Об этом рапортует Calciomercato.

Руководство английского клуба готово предложить за 23-летнего исполнителя 50 миллионов евро. При этом наставник «волков» Жозе Моуринью категорически против продажи Дзаньоло. Португалец рассчитывает на Николо в новом сезоне.

За римский коллектив полузащитник выступает с 2018 года. В общей сложности Дзаньоло сыграл 111 поединков за римскую команду, записав на свой счет 22 забитых мяча. Его контракт рассчитан до 2024 года.