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Де Брёйне не верит, что Силва перейдёт в «Барселону»

 
15 Августа 2022 • 10:32 Комментировать

Хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне отреагировал на слухи о возможном уходе португальского полузащитника Бернарду Силвы в каталонскую «Барселону».

«Мне кажется, Силва останется здесь. Думаю, нам не о чем беспокоиться», - передает слова бельгийского плеймейкера портал Goal.com.

Ранее в СМИ сообщалось, что «сине-гранатовые» договорились о четырехлетнем контракте с Бернарду. За его переход каталонцы были готовы заплатить 60 миллионов евро.

Силва защищает цвета «Манчестер Сити» с 2017 года. Действующее трудовое соглашение португальца с клубом рассчитано до конца сезона-2024/2025.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бернарду Силва Кевин де Брёйне
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