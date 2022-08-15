«Манчестер Юнайтед» договорился о трансфере звёздного голландца

Хавбек сборной Голландии и каталонской «Барселоны» Френки де Йонг близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Как информирует инсайдер Алекс Крук посредством соцсетей, «красные дьяволы» оформят переход полузащитника до 22 августа.

Ранее в прессе сообщалось, что де Йонг не желает переезжать на «Олд Траффорд», однако со временем манкунианцам удалось переубедить футболиста.

Трансфер Френки обойдется «красным дьяволам» примерно в 60 миллионов евро. За «Барселону» голландец выступает с 2019 года.

В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 32 матчах Ла Лиги, забил три гола и сделал три ассиста.