«Барселона» не продала Обамеянга в «Челси»

Каталонская «Барселона» не планирует расставаться с габонским нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом этим летом. По сообщениям журналиста Тони Хуанмарти, лондонский «Челси» сделал предложение по трансферу 33-летнего в размере 14 миллионов евро, однако «сине-гранатовые» ответили отказом.

Сам Обамеянг не настроен покидать «Камп Ноу» этим летом. Африканский голеадор намерен побороться за место в составе «сине-гранатовых» с Робертом Левандовски.

К «Барселоне» Пьер-Эмерик присоединился в январе текущего года. С ним был подписан долгосрочный контракт до середины 2025 года.