«Манчестер Юнайтед» может заменить Роналду одним из лучших бомбардиров Ла Лиги

Лидер каталонского «Эспаньола» Рауль де Томас попал в трансферный шорт-лист скаутов «Манчестер Юнайтед», подыскивающих для команды нового центрфорварда. Об этом стало известно журналистам Cope.

«Красные дьяволы» уже предварительно пообщались с каталонской стороной относительно потенциальной сделки. Сумма трансфера оценивается в 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне 25-летний нападающий отметился 17 забитыми мячами в 34 поединках Ла Лиги. Он разделил второе место в рейтинге бомбардиров с несколькими игроками.

Контракт де Томаса с «Эспаньолом» рассчитан до лета 2026 года.