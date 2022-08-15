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«Манчестер Юнайтед» может заменить Роналду одним из лучших бомбардиров Ла Лиги

15 Августа 2022 • 08:47 Комментировать

Лидер каталонского «Эспаньола» Рауль де Томас попал в трансферный шорт-лист скаутов «Манчестер Юнайтед», подыскивающих для команды нового центрфорварда. Об этом стало известно журналистам Cope.

«Красные дьяволы» уже предварительно пообщались с каталонской стороной относительно потенциальной сделки. Сумма трансфера оценивается в 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне 25-летний нападающий отметился 17 забитыми мячами в 34 поединках Ла Лиги. Он разделил второе место в рейтинге бомбардиров с несколькими игроками.

Контракт де Томаса с «Эспаньолом» рассчитан до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рауль де Томас Трансферы футбола - лето 2022
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