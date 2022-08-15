«Тоттенхэм» скоро объявит о новом трансфере

19-летний защитник «Удинезе» Дестини Удоги близок к смене клубной прописки. Талантливый футболист переезжает в английскую Премьер-лигу, об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, новым местом работы Дестини станет лондонский «Тоттенхэм». В ближайшие дни игрок прилетит на Туманный Альбион для прохождения медицинского осмотра и подписания трудового договора. Контракт защитника со «шпорами» будет рассчитан до лета 2027 года. При этом новый сезон он проведет за «Удинезе» в аренде.

По оценке портала Transfermarkt, стоимость Удоги составляет 17 миллионов евро.