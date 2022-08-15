Названа трансферная цель «Манчестер Юнайтед» до конца лета

Хавбек «Брайтона» Мойсес Кайседо стал трансферной целью одного из грандов английского футбола. Согласно сведениям инсайдера Экрема Конура, заинтересованность в услугах футболиста проявляет «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы готовятся сделать предложение по трансферу эквадорского игрока до конца августа. Трансферная стоимость Кайседо оценивается в шесть миллионов евро, его контракт с «чайками» рассчитан до конца июня 2025 года.

В стартовавшем сезоне английской Премьер-лиги Мойсес принял участие в двух поединках, не отметившись забитыми мячами и результативными передачами.