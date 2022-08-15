Венесуэльский защитник Науэль Феррареси, который не получал игровой практики впервой команде «Манчестер Сити», сменил английскую Премьер-лигу на бразильский чемпионат.

Новым местом работы 23-летнего футболиста стал «Сан-Паулу», об этом рапортует клубная пресс-служба. Стороны заключили арендное соглашение, рассчитанное до середины следующего года.

Напомним, что Феррареси выступал в Англии за молодежный состав «Манчестер Сити». В сезоне-2021/2022 защитник поиграл в аренде за «Эшторил». Науэль провел в составе португальского коллектива 24 поединка, не отметившись результативными действиями.