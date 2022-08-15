Испанский «Вильярреал» пролонгировал аренду аргентинского полузащитника Джовани Ло Чельсо, правами на которого владеет лондонский «Тоттенхэм».

Как информирует пресс-служба «жёлтой субмарины», 26-летний футболист будет выступать за команду до завершения сезона-2022/2023.

Во второй части минувшего сезона Джовани уже поиграл за «Вильярреал». Полузащитник принял участие в 21 поединке во всех турнирах, в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.

«Вильярреал» успешно стартовал в новом сезоне Ла Лиги, разгромив на выезде «Вальядолид».