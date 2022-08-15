Терри обратился к экс-владельцу «Челси» Абрамовичу

Экс-капитан лондонского «Челси» Джон Терри обратился к бывшему руководству клуба.

«Роман, никаких слов не хватит, чтобы выразить вам благодарность. Вашими руками была создана команда мирового уровня. Вы позволили нам стать лучшими и реализовать свои мечты. Ваше наследие будут помнить вечно. Я считаю вас лучшим владельцем в истории. Спасибо за все», - говорится в обращении Джона, опубликованном в социальных сетях.

Напомним, Роман Абрамович продал «Челси» американскому бизнесмену Тодду Бели.

В воскресенье, 14 августа, «пенсионеры» провели поединок против «Тоттенхэма». Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.