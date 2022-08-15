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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» предложил почти 50 миллионов евро за игрока из АПЛ

15 Августа 2022 • 06:21 Комментировать

Полузащитник «Эвертона» Энтони Гордон находится в сфере интересов лондонского «Челси», об этом рапортует инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По сведениям журналиста, «пенсионеры» всерьез настроены заполучить в свои ряды игрока молодежной сборной Англии. Столичный клуб сделал первое предложение «ирискам» в размере 47 миллионов евро, однако получил отказ. В данный момент руководство «Челси» подумывает над новым предложением для мерсисайдцев.

В минувшем сезоне чемпионата Англии Гордон принял участие в 35 поединках, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Трансферы футбола - лето 2022 Энтони Гордон
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