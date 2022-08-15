Звёздный форвард может заменить Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Аргентинский центрфорвард Мауро Икарди, от которого решил избавиться «ПСЖ», имеет вариант продолжения карьеры на Туманном Альбионе.

По сообщениям журналистов GFFN, заинтересованность в его услугах проявляет «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы рассматривают кандидатуру Икарди в качестве замены Криштиану Роналду, который хочет уйти до конца лета.

Согласно сведениям источника, Мауро не против продолжения карьеры в именитом английском клубе.

Аргентинец присоединился к «ПСЖ» летом 2020 года. В минувшем сезоне нападающий провел 24 поединка, отметившись четырьмя забитыми мячами.

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