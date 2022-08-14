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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ноттингем Форест» добыл первую победу в АПЛ, одолев «Вест Хэм»

14 Августа 2022 • 17:59 Комментировать (1)
Ноттингем Форест
1:0
Вест Хэм
окончен

Проигравшие всухую стартовые матчи нового сезона Премьер-лиги «Ноттингем Форест» и «Вест Хэм» сошлись во втором туре. И на сей раз голы были, точнее, гол. Тайво Авонийи принес хозяевам победу точным ударом на 45-й минуте. Лучший шанс у соперника был после перерыва, но Деклан Райс не забил пенальти - 1:0 в пользу новичка. В целом моментов было предостаточно, арбитр отменил по голу в каждые ворота, а Пабло Форнальс проверил на прочность каркас ворот.

Протокол игры  
Ноттингем Форест1:0Вест Хэм
(1:0) Авонийи Тайво45'  
Хендерсон Дин  75'Уорролл ДжоНьякат Мусса 79' (Кук Стив ( 79') Маккена Скотт  64'Уильямс НекоТоффоло ХарриМангаля Орель 84' (Кафу Карлуш ( 84') О'Брайен ЛьюисЛингард ДжессиДжонсон Бреннан  90'Авонийи Тайво 72' (Сарридж Сэм ( 72')
Запасные: Бьянкон ЖулианТэйлор ЛайлOliver HammondМайтен АлександрХеннесси УэйнМбе Со Лоик
Фабьянски ЛукашЦоуфал ВладимирЗума КуртДжонсон БенКрессуэлл АаронСоучек ТомашРайс Деклан  9'Боуэн Джаррод 85' (Корне Максвелл ( 85') Форнальс Пабло 69' (Скамакка Джанлука ( 69') Бенрахма СаидАнтонио Майкл 69' (Лансини Мануэль ( 69')
Запасные: Эшби ХаррисонКовентри КонорАреола АльфонсДаунс ФлиннРэндолф Даррен
14 августа. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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окончен Ноттингем Форест 1:0 Вест Хэм 4.20 3.65 1.87
14.08  18:30 Челси ... Тоттенхэм 2.25 3.40 3.25
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17:59 · Англия. Премьер-лига
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