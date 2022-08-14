«Ноттингем Форест» добыл первую победу в АПЛ, одолев «Вест Хэм»

Проигравшие всухую стартовые матчи нового сезона Премьер-лиги «Ноттингем Форест» и «Вест Хэм» сошлись во втором туре. И на сей раз голы были, точнее, гол. Тайво Авонийи принес хозяевам победу точным ударом на 45-й минуте. Лучший шанс у соперника был после перерыва, но Деклан Райс не забил пенальти - 1:0 в пользу новичка. В целом моментов было предостаточно, арбитр отменил по голу в каждые ворота, а Пабло Форнальс проверил на прочность каркас ворот.
Протокол игры
|(1:0) Авонийи Тайво45'
Хендерсон Дин• 75'Уорролл Джо•Ньякат Мусса79' (Кук Стив (79') •Маккена Скотт• 64'Уильямс Неко•Тоффоло Харри•Мангаля Орель84' (Кафу Карлуш (84') •О'Брайен Льюис•Лингард Джесси•Джонсон Бреннан• 90'Авонийи Тайво72' (Сарридж Сэм (72')
Фабьянски Лукаш•Цоуфал Владимир•Зума Курт•Джонсон Бен•Крессуэлл Аарон•Соучек Томаш•Райс Деклан• 9'Боуэн Джаррод85' (Корне Максвелл (85') •Форнальс Пабло69' (Скамакка Джанлука (69') •Бенрахма Саид•Антонио Майкл69' (Лансини Мануэль (69')
14 августа. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).