«Ноттингем Форест» добыл первую победу в АПЛ, одолев «Вест Хэм»

Проигравшие всухую стартовые матчи нового сезона Премьер-лиги «Ноттингем Форест» и «Вест Хэм» сошлись во втором туре. И на сей раз голы были, точнее, гол. Тайво Авонийи принес хозяевам победу точным ударом на 45-й минуте. Лучший шанс у соперника был после перерыва, но Деклан Райс не забил пенальти - 1:0 в пользу новичка. В целом моментов было предостаточно, арбитр отменил по голу в каждые ворота, а Пабло Форнальс проверил на прочность каркас ворот.